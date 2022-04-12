Enes Ünal Avrupa'yı salladı! Milli yıldızın rakipleri Benzema ve Lewandowski

AS Gazetesi, 2022 yılında Avrupa'da en fazla gol atan isimleri listesini yayımladı. Milli futbolcu Enes Ünal'ın da yer aldığı listede zirveyi Robert Lewandowski alırken, ikinciliği ise Benzema ile Enes Ünal paylaştı. Bayern'in tecrübeli forveti 2022 yılında 12 gole imza atarken, Enes Ünal ve Karim Benzema ise 9'ar golle 2. sırada yer aldı.

Gazetede Enes Ünal'dan bu sezon La Liga'nın en şaşırtıcı ismi olduğundan bahsedildi. Milli futbolcunun ligdeki geçmiş verilerine de yer veren AS, Enes'in kariyerinde daha önce en fazla 6 gole ulaşabildiğne ancak bu sezon ise takımın attığı toplam 28 golün yarısını kendisinin kaydettiğine dikkat çekti.