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Enes Ünal Avrupa'yı salladı! Milli yıldızın rakipleri Benzema ve Lewandowski

Bu sezon Getafe ile yeniden eski performansına ulaşan ve başarılı bir yıl geçiren milli futbolcu Enes Ünal, kariyer zirvesini yaşıyor. Çıktığı karşılaşmalarda 14 gole ulaşan Ünal, La Liga'da yıldız futbolcu Benzema ile yarışıyor. İşte haberin detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 09:17
Enes Ünal Avrupa'yı salladı! Milli yıldızın rakipleri Benzema ve Lewandowski

AS Gazetesi, 2022 yılında Avrupa'da en fazla gol atan isimleri listesini yayımladı. Milli futbolcu Enes Ünal'ın da yer aldığı listede zirveyi Robert Lewandowski alırken, ikinciliği ise Benzema ile Enes Ünal paylaştı. Bayern'in tecrübeli forveti 2022 yılında 12 gole imza atarken, Enes Ünal ve Karim Benzema ise 9'ar golle 2. sırada yer aldı.

Enes Ünal Avrupa'yı salladı! Milli yıldızın rakipleri Benzema ve Lewandowski

Gazetede Enes Ünal'dan bu sezon La Liga'nın en şaşırtıcı ismi olduğundan bahsedildi. Milli futbolcunun ligdeki geçmiş verilerine de yer veren AS, Enes'in kariyerinde daha önce en fazla 6 gole ulaşabildiğne ancak bu sezon ise takımın attığı toplam 28 golün yarısını kendisinin kaydettiğine dikkat çekti.

Enes Ünal Avrupa'yı salladı! Milli yıldızın rakipleri Benzema ve Lewandowski

EN GOLCÜ SEZONU TWENTE'DE

Daha önce kariyerindeki en golcü sezonunu 2016-17'de Twente formasıyla yaşayan Enes Ünal bu sezonda Hollanda ekibinde 18 gol kaydetme başarısı göstermişti.

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