Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

Sabah Spor'dan Ömer Faruk Özcan'ın haberine göre; Süper Lig devlerinin gündemine gelen Eren Elmalı, Avrupa'dan Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve son olarak da İtalya Serie A ekipleri tarafından ciddi olarak takip ediliyor.

Sol bek bölgesi için önemli bir konuma sahip olan Eren Elmalı'nın sezon sonu gelecek tekliflere göre kararını vereceği öğrenildi.