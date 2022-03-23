Haberler Avrupa’dan Futbol Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa'nın genç futbolcusu Eren Elmalı, gösterdiği performansla Süper Lig devlerini peşine taktı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yakın takibinde olan 21 yaşındaki sol bek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 14:16 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 14:34
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'da forma giyen ve gösterdiği performansla birçok takımın radarına giren Eren Elmalı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

A Milli Takım'ın kadrosunda yer alması beklenen 21 yaşındaki sol bek Eren Elmalı, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosuna alınmayan Eren, transferin gözdesi konumunda.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Eren ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

Sabah Spor'dan Ömer Faruk Özcan'ın haberine göre; Süper Lig devlerinin gündemine gelen Eren Elmalı, Avrupa'dan Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve son olarak da İtalya Serie A ekipleri tarafından ciddi olarak takip ediliyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

Sol bek bölgesi için önemli bir konuma sahip olan Eren Elmalı'nın sezon sonu gelecek tekliflere göre kararını vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

YERLİ OLMASI AVANTAJ
Gelecek sezon yerli kuralından dolayı Eren Elmalı'nın hem sol bekte oynaması hem de Türk olması Süper Lig devleri için önem arz ediyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

Kasımpaşa ile sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam eden Eren Elmalı bu sezon 29 maçta görev aldı ve 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

EREN ELMALI KİMDİR?
Tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlayan Eren, burada 7 yıl geçirdiği dönem sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren, 2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçirdi. Kiralık olarak forma giydiği Silivri'de ligde 25, kupada 2 maça çıkan genç oyuncu, skor katkısı veremedi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

2020/21'de lacivert-beyazlı ekibe dönen Eren, süre almakta zorlandı ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebildi. 2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etti.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Eren Elmalı'nın yeni adresi neresi olacak? Transferde flaş gelişme

Güncel piyasa değeri 900 bin Euro olan ve Kasımpaşa ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Eren'in boyu 1.80. U21 Milli Takımı'nda 4 maça çıkan genç oyuncu, tekniği ve çalışkanlığı ile ön plana çıkıyor.

FLAŞ CRESPO-ZAJC DEĞERLENDİRMESİ! | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER
Melisa Ural aşka geldi! Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'dan sevgilisine romantik sürpriz!
Müge Anlı'da Müslüman olmak istediğini açıklamıştı! 33 yıl sonra ailesine kavuşan Mardinli Vedat Alexander'ın hikayesi Alman basınında
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor