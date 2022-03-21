Yusuf’tan hat-trick

Devre arasında Fransa'nın Lille takımından Rusya'nın CSKA Moskova ekibine transfer olan Yusuf Yazıcı, takımının dün Rubin Kazan'ı 6-1 yendiği maçta şov yaptı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada, 67. dakikada ve 86. dakikada penaltıdan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 11. dakikada Jean-Philippe Gbamin, 24. dakikada Jesus Medina ve 26. dakikada Jorge Carrascal kaydetti. Karşılaşmada Rubin Kazan'ın tek golü ise 38. dakikada Konstantin Kuchaev'den geldi. Bu sonucun ardından CSKA, ligde puanını 42'ye yükseltti. Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı. Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova, bir sonraki hafta Ural ile karşı karşıya gelecek.