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UEFA'dan Marsilya'ya Ermenistan yanlısı pankart cezası!

Son dakika spor haberi: UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla yaptığı maçta, "Karabağ, Ermenistan'ındır" yazılı pankart açılması nedeniyle Fransa'nın Olimpik Marsilya Kulübünü cezalandırdı. UEFA'dan yapılan açıklamada, provokatif pankart nedeniyle Marsilya'ya 44 bin 250 avro para cezası verildiği belirtildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 02:08 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 02:19
UEFA'dan Marsilya'ya Ermenistan yanlısı pankart cezası!

UEFA'dan yapılan açıklamada, 17 Şubat'ta iki takım arasında oynanan maçta çıkan olaylar ve açılan provokatif pankart nedeniyle Olimpik Marsilya'ya 44 bin 250 avro para cezası verildiği belirtildi.

Fransız kulübü, maçta açılan "Karabağ, Ermenistan'ındır" pankartında "siyasi, ideolojik, dini veya hakaret içerikli provokatif mesaj" olduğu için 20 bin avro, tribünde boş bırakılması gereken koridorlarda taraftar yer alması ve taraftarların sis bombası kullanması nedeniyle de 24 bin 250 avro para cezasına çarptırıldı.

Olimpik Marsilya, Azerbaycan'ın Karabağ takımını misafir ettiği maçı 3-1 kazanmıştı. Karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle 18 Şubat'ta UEFA tarafından Olimpik Marsilya hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kenti, önemli ölçüde Ermenistan diasporasına ev sahipliği yapıyor.

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