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Rus askerler Shakhtar Donetsk hocasını öldürdü! Kulüp CEO'su açıkladı

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali tüm dünyanın en önemli gündem maddesi konumunda bulunuyor. Futbol dünyasını da yakından ilgilendiren askeri harekatta Rusya'nın Avrupa'daki birçok spor organizasyonuna katılması yasaklandı. Ukrayna'nın önde gelen kulüplerinden olan Shakhtar Donetsk'ten yıkıcı bir haber geldi. Kulübün CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada, genç takım antrenörlerinden birinin Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 09:54
Rus askerler Shakhtar Donetsk hocasını öldürdü! Kulüp CEO'su açıkladı

Shakhtar Donetsk genç takımı antrenörü, Rusya'nın Ukrayna ile savaşında hayatını kaybetti. Shakhtar Donetsk CEO'su Serhiy Palkin, kulübün genç takımı antrenörlerinden birinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından öldürüldüğünü Facebook üzerinden doğruladı.

Rus askerler Shakhtar Donetsk hocasını öldürdü! Kulüp CEO'su açıkladı

KULÜBÜN CEO'SU AÇIKLADI: ONU BİR RUS MERMİSİ ÖLDÜRDÜ
Kulübün CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada, ölüm sebebinin bir "Rus mermisi" olduğunu öne sürerek bu yıkıcı haberi teyit etti.

Rus askerler Shakhtar Donetsk hocasını öldürdü! Kulüp CEO'su açıkladı

Shakhtar şefi ayrıca Rusya halkına, Ukrayna halkına Vladimir Putin'e karşı bir meydan okuma çağrısında bulundu. Palkin, gönderisinde şunları yazdı: Dün çalışanlarımızdan biri öldürüldü. Çocuk koçuydu. Onu bir Rus mermisi öldürdü.

Rus askerler Shakhtar Donetsk hocasını öldürdü! Kulüp CEO'su açıkladı

"SİZİN SES ÇIKARMA KORKUNUZ ŞEHİRLERİ YERLE BİR EDİYOR"
Palkin, Rusya halkına hitaben yaptığı konuşmada, Sporda korku, zafer olasılığını sıfıra indiren duygudur. Sizin Ukrayna'daki savaşa karşı ses çıkarma korkunuz şehirleri yerle bir ediyor, korkunuz sivil halk arasında binlerce ölüm demek, ve korkunuz çocukların ölümü ve milyonlarca insanın kaderinin alt üst olması demek.

Rus askerler Shakhtar Donetsk hocasını öldürdü! Kulüp CEO'su açıkladı

Haftanın başlarında Shakhtar, Rusya'nın işgalinin ardından Brezilyalı oyuncularının bir kısmını Romanya'ya tahliye etti. Ukrayna kulübü ayrıca Dinamo Kiev ve SK Dnipro-1'in yabancı oyuncuları savaşın alt üst ettiği ülkeden çıkarmayı başardığını da doğruladı.

Rus askerler Shakhtar Donetsk hocasını öldürdü! Kulüp CEO'su açıkladı

Shakhtar'dan yapılan açıklamada, "Bu süreçte yer alan herkese yardımları için teşekkür etmek istiyoruz. Oyuncuların tahliyesi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andrii Pavelko ve Moldova Futbol Federasyonu Başkanı Leonid Oleinichenko'nun kişisel yardımları sayesinde mümkün oldu." denildi.

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