Rus askerler Shakhtar Donetsk hocasını öldürdü! Kulüp CEO'su açıkladı

"SİZİN SES ÇIKARMA KORKUNUZ ŞEHİRLERİ YERLE BİR EDİYOR"

Palkin, Rusya halkına hitaben yaptığı konuşmada, Sporda korku, zafer olasılığını sıfıra indiren duygudur. Sizin Ukrayna'daki savaşa karşı ses çıkarma korkunuz şehirleri yerle bir ediyor, korkunuz sivil halk arasında binlerce ölüm demek, ve korkunuz çocukların ölümü ve milyonlarca insanın kaderinin alt üst olması demek.

Haftanın başlarında Shakhtar, Rusya'nın işgalinin ardından Brezilyalı oyuncularının bir kısmını Romanya'ya tahliye etti. Ukrayna kulübü ayrıca Dinamo Kiev ve SK Dnipro-1'in yabancı oyuncuları savaşın alt üst ettiği ülkeden çıkarmayı başardığını da doğruladı.