Haberler Avrupa’dan Futbol SPOR HABERİ - Leeds United'da Bielsa dönemi sona erdi!

SPOR HABERİ - Leeds United'da Bielsa dönemi sona erdi!

Spor haberi... Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 14:39
SPOR HABERİ - Leeds United'da Bielsa dönemi sona erdi!

Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Leeds United'da işler yolunda gitmiyor.

Leeds, resmi açıklamasında Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Son 6 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Leeds United, 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

MARCELO BİELSA'nın LEEDS UNİTED KARİYERİ!

Marcelo Bielsa, Leeds United'ın başına 2018 yazında geçti. O döneme kadar Championship'te orta sıralardan kurtulamayan Leeds, Bielsa'nın ilk sezonunda ligi üçüncü bitirerek play-off'a kaldı ancak elendi.

Bir sonraki sezon ligi 93 puanla şampiyon bitiren Leeds, Premier Lig'e yükseldi ve İngiliz ekibinin 16 yıllık özlemi Arjantinli teknik adamla bitti.

Premier Lig'deki ilk sezonunda 59 puanla ligi 9. sırada bitiren Leeds aynı performansı bu sezona yansıtamadı.

DİĞER
Son dakika: İkizlerine hamile olan Seray Sever kötü haberi duyurdu! "Bugün Miraç Kandili" dedi tüm kalbiyle dua etti!
Azra Akın 3 yaşındaki oğlu Demir ile buz üzerinde hünerlerini sergiledi anne oğulu görenler hayran kaldı! "Ağaç yaşken eğilir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor