SPOR HABERİ - Leeds United'da Bielsa dönemi sona erdi!

Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Leeds United'da işler yolunda gitmiyor.

Leeds, resmi açıklamasında Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Son 6 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Leeds United, 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

MARCELO BİELSA'nın LEEDS UNİTED KARİYERİ!

Marcelo Bielsa, Leeds United'ın başına 2018 yazında geçti. O döneme kadar Championship'te orta sıralardan kurtulamayan Leeds, Bielsa'nın ilk sezonunda ligi üçüncü bitirerek play-off'a kaldı ancak elendi.

Bir sonraki sezon ligi 93 puanla şampiyon bitiren Leeds, Premier Lig'e yükseldi ve İngiliz ekibinin 16 yıllık özlemi Arjantinli teknik adamla bitti.

Premier Lig'deki ilk sezonunda 59 puanla ligi 9. sırada bitiren Leeds aynı performansı bu sezona yansıtamadı.