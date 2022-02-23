Avrupa'ya Türk damgası! Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal...

ORKUN KÖKÇÜ: Bu sezon 6 gol-8 asistle oynadı. Sadece 2022'de 7 gole (5G-2A) direkt katkı sağlarken, yılın skora en fazla etki yapan 3. orta sahası durumunda. Gol ya da asist yaptığı maçlarda Feyenoord 30 puanı hanesine yazdırıp, zirveye ortak oldu.