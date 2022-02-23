Avrupa'ya Türk damgası! Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal...

Lejyonerlerimiz gösterdikleri performanslarla Avrupa liglerini sallıyor. İşte Sabah'ın derlediği habere göre 4 Türk'ün bu sezonki rakamları:
ORKUN KÖKÇÜ: Bu sezon 6 gol-8 asistle oynadı. Sadece 2022'de 7 gole (5G-2A) direkt katkı sağlarken, yılın skora en fazla etki yapan 3. orta sahası durumunda. Gol ya da asist yaptığı maçlarda Feyenoord 30 puanı hanesine yazdırıp, zirveye ortak oldu.
HAKAN ÇALHANOĞLU: 2022'de sessiz kalsa da Inter'de 6 gol ve 8 asistle takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Serie A'da asist krallığında Berardi'nin (9) ardından ikinci sırada konumlandı.