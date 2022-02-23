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Avrupa'ya Türk damgası! Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal performanslarıyla göz dolduruyorlar. Milli yıldızlar takımlarında oldukça başarılı bir grafik çizerek gözleri üzerlerine topladı. Orkun, 2022 yılının en skorer 3. orta sahası. Enes golleriyle, Hakan da asistleriyle krallık yarışında zirveye oynuyor. Marsilya ise Cengiz'in sayesinde zirveye tutundu. İşte tüm detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Avrupa'ya Türk damgası! Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal...

Lejyonerlerimiz gösterdikleri performanslarla Avrupa liglerini sallıyor. İşte Sabah'ın derlediği habere göre 4 Türk'ün bu sezonki rakamları:

Avrupa'ya Türk damgası! Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal...

ORKUN KÖKÇÜ: Bu sezon 6 gol-8 asistle oynadı. Sadece 2022'de 7 gole (5G-2A) direkt katkı sağlarken, yılın skora en fazla etki yapan 3. orta sahası durumunda. Gol ya da asist yaptığı maçlarda Feyenoord 30 puanı hanesine yazdırıp, zirveye ortak oldu.

Avrupa'ya Türk damgası! Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal...

HAKAN ÇALHANOĞLU: 2022'de sessiz kalsa da Inter'de 6 gol ve 8 asistle takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Serie A'da asist krallığında Berardi'nin (9) ardından ikinci sırada konumlandı.

Avrupa'ya Türk damgası! Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal...

CENGİZ ÜNDER: Marsilya'da teknik direktör Sampaoli'nin elinde yeniden parladı. 7 gol-1 aistle Payet ve Milik'in ardından takımın en skorer ismi. Fransız ekibi, onun katkı verdiği maçlarda puan kaybı yaşamadı.

Avrupa'ya Türk damgası! Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal...

ENES ÜNAL: Attığı 11 golle Getafe'yi küme düşme potasının dışına çıkardı. 2022'de rakip fileleri 6 kez sarsarak Avrupa'nın en skorer 14. ismi durumuna yükseldi. Ayrıca La Liga'da gol krallığı yarışında 4. sırada bulunuyor.

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