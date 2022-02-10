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Nice - Marsilya: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Kupası'nda konuk olduğu Nice'e 4-1 mağlup olarak kupaya çeyrek finalde veda etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 08:50
Nice - Marsilya: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Kupası çeyrek finali maçında, Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nice ile Olimpik Marsilya karşılaştı.

Marsilya, Melvin Bard'in 3. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Amine Gouiri, 29. ve 49. dakikalarda Justin Kluivert ve 61. dakikada Andy Delort attı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı.

Nice bu skorla 11 yıl aradan sonra Fransa Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.

Bu arada Nice, yarı finalde dördüncü ligde mücadele eden Versailles ile eşleşti.



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