Nice - Marsilya: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Kupası çeyrek finali maçında, Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nice ile Olimpik Marsilya karşılaştı.

Marsilya, Melvin Bard'in 3. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Amine Gouiri, 29. ve 49. dakikalarda Justin Kluivert ve 61. dakikada Andy Delort attı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı.

Nice bu skorla 11 yıl aradan sonra Fransa Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.

Bu arada Nice, yarı finalde dördüncü ligde mücadele eden Versailles ile eşleşti.