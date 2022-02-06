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Nottingham Forest - Leicester City: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) son şampiyonu Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, son 32 turunda Championship ekibi Nottingham Forest'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 00:14
Nottingham Forest - Leicester City: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Nottingham Forest, Leicester City'yi 4-1 mağlup ederek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Championship (2. lig) takımlarından Nottingham Forest, turnuvanın 4. turunda Premier Lig ekibi Leicester City'yi ağırladı.

Nottingham Forest, Zinckernagel'in 23, Johnson'ın 24, Worrall'ın 32 ve Spence'in 61. dakikadaki golleriyle geçen yılın şampiyonu Leicester City'yi eledi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika formasını giydiği Leicester City'nin golü, 40. dakikada Iheanacho'dan geldi.

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