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Yılın bombası! Babel ve Cenk Tosun takım arkadaşı oluyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcular için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınında yer alan haberde Cenk Tosun ve Ryan Babel'in yeniden aynı takımda forma giymek istediği iddia edildi. İşte gündeme bomba gibi düşen iddia ile ilgili detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:39
KEMAL TAMTÜRK
Yılın bombası! Babel ve Cenk Tosun takım arkadaşı oluyor

Futbolseverleri en az karşılaşmalar kadar heyecanlandıran bir diğer olay şüphesiz ki transfer... Liglerde ara transfer dönemlerinin başlamasının ardından bomba iddialar da peş peşe gelmeye başladı.

Yılın bombası! Babel ve Cenk Tosun takım arkadaşı oluyor

İngiliz basınında yer alan haberde Cenk Tosun ve Ryan Babel'in yeniden aynı takımda buluşacağı iddia edildi.

Yılın bombası! Babel ve Cenk Tosun takım arkadaşı oluyor

Ryan Babel'i Fulham'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a trasfer olmuş ve sarı-kırmızılı takımda bir türlü istenilen performans düzeyine ulaşamamıştı.

Yılın bombası! Babel ve Cenk Tosun takım arkadaşı oluyor

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun ise sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamamış ve gözden düşmüştü.

Yılın bombası! Babel ve Cenk Tosun takım arkadaşı oluyor

Bir dönem Beşiktaş'ta aynı takımda forma giyen Cenk Tosun ve Ryan Babel'in sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor.

Yılın bombası! Babel ve Cenk Tosun takım arkadaşı oluyor

İngiliz basınında yer alan haberde Championship takımlarından Hull City'nin 2 yıldız ismi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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