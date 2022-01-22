Yılın bombası! Babel ve Cenk Tosun takım arkadaşı oluyor

Futbolseverleri en az karşılaşmalar kadar heyecanlandıran bir diğer olay şüphesiz ki transfer... Liglerde ara transfer dönemlerinin başlamasının ardından bomba iddialar da peş peşe gelmeye başladı.
Futbolseverleri en az karşılaşmalar kadar heyecanlandıran bir diğer olay şüphesiz ki transfer... Liglerde ara transfer dönemlerinin başlamasının ardından bomba iddialar da peş peşe gelmeye başladı.
İngiliz basınında yer alan haberde Cenk Tosun ve Ryan Babel'in yeniden aynı takımda buluşacağı iddia edildi.
Ryan Babel'i Fulham'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a trasfer olmuş ve sarı-kırmızılı takımda bir türlü istenilen performans düzeyine ulaşamamıştı.
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun ise sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamamış ve gözden düşmüştü.
Bir dönem Beşiktaş'ta aynı takımda forma giyen Cenk Tosun ve Ryan Babel'in sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor.
İngiliz basınında yer alan haberde Championship takımlarından Hull City'nin 2 yıldız ismi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Hull City'nin Türk kökenli futbolcularla bağlantılı olduğu ve transferlerin yakın zamanda resmiyet kazanabileceği vurgulandı.