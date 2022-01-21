CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı'dan veda paylaşımı

Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Rus ekibi CSKA Moskova'Ya kiralandığı açıklanmıştı.

Milli futbolcu sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

İŞTE YUSUF'UN PAYLAŞIMI:

Futbola başladığım ilk günden bu yana hep en iyisi olmak için çalıştım. Meydan okumaktan ve yeni başlangıçlardan hiçbir zaman kaçmadım.

Edindiğim her tecrübenin, başarının da başarısızlığın da beni ben yaptığına inandım. Şimdi yepyeni bir meydan okuma için veda zamanı.

Geriye dönüp baktığımda, kariyerimde birçok ilki yaşadığım ve her zaman güzel anılarla hatırlayacağım yerden ayrılmak elbette kolay olmayacak. Formasını terlettiğim süre boyunca desteklerini her zaman yanımda hissettiğim, birlikte çok büyük mutluluklar yaşadığımız, beni her zaman özel hissettiren LOSC Lille taraftarına, unutulmaz anları sahada paylaştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, kulübün tüm profesyonellerine en içten dileklerimle teşekkür ederim.

Futbolun o büyülü hikayesine elimden geldiğince kelimeler eklemeye devam edeceğim.

Şimdilik kendinize iyi bakın!