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"Sporting olmasa hamburgerciydim"

Ronaldo, Portekiz devine kariyerini borçlu olduğunu söyledi. “1 yıl Sporting’de oynayıp bırakacağım” dedi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
"Sporting olmasa hamburgerciydim"

Lionel Messi ile birlikte şu anda dünyanın en iyi 2 futbolcusu arasında gösterilen Cristiano Ronaldo kariyerinin sonuna yaklaştı. 36 yaşındaki Portekizli, Manchester United sonrası rotasını bilmediğini ancak son sezonunu kesin olarak Sporting Lizbon'da geçireceğini açıkladı.

KİMSE BENİ FARK ETMEZDİ
Cristiano Ronaldo şöyle konuştu: "Jübilem Sporting'de. Sporting'e borçluyum, 1 sezon olsa bile orada oynayacağım. Kimse bende özel bir şey görmezken beni transfer ettiler. Sporting olmasaydı muhtemelen şu an hamburgercide çalışıyordum"

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