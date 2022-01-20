"Sporting olmasa hamburgerciydim"

Lionel Messi ile birlikte şu anda dünyanın en iyi 2 futbolcusu arasında gösterilen Cristiano Ronaldo kariyerinin sonuna yaklaştı. 36 yaşındaki Portekizli, Manchester United sonrası rotasını bilmediğini ancak son sezonunu kesin olarak Sporting Lizbon'da geçireceğini açıkladı.

KİMSE BENİ FARK ETMEZDİ

Cristiano Ronaldo şöyle konuştu: "Jübilem Sporting'de. Sporting'e borçluyum, 1 sezon olsa bile orada oynayacağım. Kimse bende özel bir şey görmezken beni transfer ettiler. Sporting olmasaydı muhtemelen şu an hamburgercide çalışıyordum"