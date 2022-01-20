Haberler Avrupa’dan Futbol Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın dikkat çeken mücadelesinde Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler Athletic Bilbao Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:47
Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Athletic Bilbao - Barcelona karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Athletic Bilbao - Barcelona maçı şifresiz mi? Athletic Bilbao - Barcelona maçı hakemi kim? Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

ATHLETİC BILBAO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao - Barcelona İspanya Kral Kupası maçı, 20.01.2021 Perşembe bugün saat 23.30'da başlayacak. Mücadele tivibuSpor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

DİĞER
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikizleri büyüdü! Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak kızlarının doğum gününü bu sözlerle kutladı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç kiralama hakkında emsal karar! Kara liste uygulaması...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor