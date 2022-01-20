Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Athletic Bilbao - Barcelona karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Athletic Bilbao - Barcelona maçı şifresiz mi? Athletic Bilbao - Barcelona maçı hakemi kim? Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

ATHLETİC BILBAO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Barcelona İspanya Kral Kupası maçı, 20.01.2021 Perşembe bugün saat 23.30'da başlayacak. Mücadele tivibuSpor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.