Swidon - Manchester City: 1-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET (İlkay Gündoğan'lı City farklı turladı)

FA Cup mücadelesinde Premier Lig devi Manchester City, deplasmanda Swindon Town ile kozlarını paylaştı.
The County Ground'da oynanan karşılaşmayı City 4-1 kazanarak kupada bir üst tura adını yazdırdı.
Karşılaşmada Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Gabriel Jesus, 59. dakikada İlkay Gündoğan ve 82. dakikada Palmer kaydetti. Swindon Town'un tek golünü McKirdy kaydederken Manchester City, 62'de Gabriel Jesus'un ayağından bir penaltıda yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Manchester City adını bir üst tura yazdırdı. City'nin rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.