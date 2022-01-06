SPOR HABERİ - Merih Demiral için Real Madrid devrede! İşte Juventus'un istediği bonservis bedeli

Bu sezon İtalyan ekibi Atalanta 'da kiralık olarak forma giyen A Milli Takım'ımızın yıldız oyuncusu Merih Demiral için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Katalan basınında çıkan habere göre; Ramos ve Raphael Varane'ı kaybeden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli yıldızda ısrarcı olduğu ve Merih'in kadroya katılmasını istediği belirtildi.