SPOR HABERİ - Merih Demiral için Real Madrid devrede! İşte Juventus'un istediği bonservis bedeli

Bu sezon İtalyan ekibi Atalanta'da kiralık olarak forma giyen A Milli Takım'ımızın yıldız oyuncusu Merih Demiral için yeni gelişmeler yaşanıyor.
Atalanta'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Merih Demiral, bu performansıyla Chelsea, Napoli Newcastle United'ın ardından İspanyol devi Real Madrid'in listesine girdi.
Katalan basınında çıkan habere göre; Ramos ve Raphael Varane'ı kaybeden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli yıldızda ısrarcı olduğu ve Merih'in kadroya katılmasını istediği belirtildi.