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SPOR HABERİ - Merih Demiral için Real Madrid devrede! İşte Juventus'un istediği bonservis bedeli

Spor haberi... Bonservisi İtalyan ekibi Juventus'ta bulunan ve bu sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçirecek olan milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri artıyor. Bir çok Avrupa kulübünün ardından bu kez Real Madrid'in devreye girdiği öğrenilirken, Juventus'un istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 15:04
CEVDET BERKER İŞLEYEN
SPOR HABERİ - Merih Demiral için Real Madrid devrede! İşte Juventus'un istediği bonservis bedeli

Bu sezon İtalyan ekibi Atalanta'da kiralık olarak forma giyen A Milli Takım'ımızın yıldız oyuncusu Merih Demiral için yeni gelişmeler yaşanıyor.

SPOR HABERİ - Merih Demiral için Real Madrid devrede! İşte Juventus'un istediği bonservis bedeli

Atalanta'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Merih Demiral, bu performansıyla Chelsea, Napoli Newcastle United'ın ardından İspanyol devi Real Madrid'in listesine girdi.

SPOR HABERİ - Merih Demiral için Real Madrid devrede! İşte Juventus'un istediği bonservis bedeli

Katalan basınında çıkan habere göre; Ramos ve Raphael Varane'ı kaybeden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli yıldızda ısrarcı olduğu ve Merih'in kadroya katılmasını istediği belirtildi.

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