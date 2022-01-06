İspanya Kral Kupası'nda heyecan son 32 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 32 turu mücadelesinde Girona sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Girona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

GIRONA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Ocak Perşembe günü oynanacak olan Girona Osasuna maçının başlama düdüğü 18.00'da çalacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.