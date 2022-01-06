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Girona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan son 32 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 32 turu mücadelesinde Girona sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Girona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 10:40
Girona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan son 32 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 32 turu mücadelesinde Girona sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Girona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

GIRONA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Ocak Perşembe günü oynanacak olan Girona Osasuna maçının başlama düdüğü 18.00'da çalacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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