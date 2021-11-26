Haberler Avrupa’dan Futbol Erling Haaland'dan haber var! Dönüş tarihi...

Erling Haaland'dan haber var! Dönüş tarihi...

Spor haberi... Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un Norveçli forvet oyuncusu Erling Haaland'ın sakatlıktan sonra yeniden sahalara döneceği bildirildi. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 16:32
Erling Haaland'dan haber var! Dönüş tarihi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan ve gruptaki son maçta 7 Aralık'ta siyah-beyazlılarla karşılaşacak Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose yarın Bundesliga'nın 13. haftasında deplasmanda Wolfsburg ile oynayacakları maç öncesinde açıklamada bulundu.

Rose, Wolfsburg maçına gidecek otobüste Haaland'ın da yer alacağını belirterek, "Erling kendisini iyi hissediyor. Orada (Wolfsburg'da) kısa görev alacak." ifadesini kullandı.

Haaland'ın 4 Aralık'ta Bayern Münih'e karşı da bir opsiyon olup olmayacağına ilişkin bir soruya da cevap eren Rose, "Bugün otobüsle Wolfsburg'a gidiyorsa ve muhtemelen kısa bir görev alacaksa, gelecek hafta da hafta iyi gelişme sağlarsa, o zaman elbette görev alacak durumda olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kalçasından ciddi bir sakatlık geçiren Norveçli futbolcu ligde son olarak 13 Ekim'de Mainz 05'e karşı sahaya çıkmıştı.

DİĞER
Galatasaray GS Marsilya maç özeti izle! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı EXXEN TV izle!
Ayasofya Camii'nde kırık taşın arkasından çıkan sır yazılar ne anlama geliyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor