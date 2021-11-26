Haberler Avrupa’dan Futbol Ali Akman'ın golü yetmedi! Nijmegen sahasında Cambuur'a yenildi

Ali Akman'ın golü yetmedi! Nijmegen sahasında Cambuur'a yenildi

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında milli futbolcumuz Ali Akman'ın formasını giydiği Nijmegen sahasında Cambuur'u konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Cambuur'a galibiyeti getiren golleri Jacobs, Uldrikis ve Alex Bangura'dan geldi. Nijmegen'in gollerini Ali Akman ve Barreto kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 01:02
Ali Akman'ın golü yetmedi! Nijmegen sahasında Cambuur'a yenildi

Hollanda Ligi'nin 14. haftasında NEC Nijmegen, sahasında Cambuur'u konuk etti. Goffertstadion'da oynanan ve temsilcimiz Ali Akman'ın gol attığı maçı Cambuur 3-2 kazandı.

17'de Jacobs ile öne geçen Cambuur'a 31'de Barreto cevap verdi. Ali Akman'ın 36. dakikada attığı golle NEC Nijmegen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

52. dakikada Uldrikis maça dengeyi getirdi, 66. dakikada Bangura Cambuur'u 3-2 öne geçirdi ve üç puanı kaptı.

Ali Akman bu maçtaki golüyle ligde çıktığı toplam 13 maçta 5. golünü kaydetmiş oldu.

DİĞER
Son dakika: Cristiano Ronaldo herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi! 36 yaşında olmasına rağmen…
İzmir'i yağmur ve fırtına vurdu: Sokaklar göle döndü
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor