Bizim çocuklar!

BU hafta kariyerlerini yurt dışında sürdüren futbolcularımızın performansıyla gururlandık. Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, Clermont deplasmanında tek golü kaydetti, takımına 3 puanı getirdi. Maç sonunda Fransız basını 24 yaşındaki oyuncuyu göklere çıkardı. Yine Fransa Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa taşıdığı Lille için forma giyen Burak Yılmaz da tabelaya etki etti. 'Kral' lakaplı oyuncu müthiş bir asist yaptı.



RONALDINHO GİBİ!



İspanyol temsilcisi Getafe'de forma giyen Enes Ünal için de keyifli bir hafta oldu. 24 yaşındaki futbolcu önceki gün de Espanyol'u 2 defa avlamayı başardı. Takımı da 2-1 kazandı. Enes'in röveşata golü yıllar önce Ronaldinho'nun müthiş sayısına benzetildi. İspanyol basını "Takımının Ronaldinho'su" manşetleri atarak oyuncunun bu sezon beklenilen patlamayı yapabileceğini savundular. Ali Akman da NEC Nijmegen formasıyla rakip kaleciyi çalımlayıp bu sezon 3. golünü attı.