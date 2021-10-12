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İran - Güney Kore: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Min-Jae Kim 90 dakika oynadı

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Fenerbahçeli futbolcu Min-Jae Kim'in formasını giydiği Güney Kore, deplasmanda İran ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 19:56
İran - Güney Kore: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Min-Jae Kim 90 dakika oynadı

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda İran ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Güney Kore'nin golü 48. dakikada Heung-Min Son'dan gelirken, İran'ın golünü 76. dakikada Jahanbakhsh kaydetti.

MIN-JAE KİM 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Güney Kore forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Min-Jae Kim, ilk 11'de çıktığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

İran bu sonuçla puanını 10'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Puanını 8'e çıkaran Güney Kore ise 2. sırada yer aldı.

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