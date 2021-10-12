İran - Güney Kore: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Min-Jae Kim 90 dakika oynadı

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda İran ile Güney Kore karşı karşıya geldi.
İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Güney Kore'nin golü 48. dakikada Heung-Min Son'dan gelirken, İran'ın golünü 76. dakikada Jahanbakhsh kaydetti.
MIN-JAE KİM 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Güney Kore forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Min-Jae Kim, ilk 11'de çıktığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
İran bu sonuçla puanını 10'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Puanını 8'e çıkaran Güney Kore ise 2. sırada yer aldı.