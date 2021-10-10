Venezuela 2-1 Ekvador (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Enner Valencia'lı Ekvador mağlup!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela ile Ekvador, Estadio Olimpico de la UCV'de kozlarını paylaştı. Venezuela, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Venezuela'ya galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Darwin Machis ve 64. dakikada Eduard Bello kaydetti.

VALENCIA VENEZUELA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ

Ekvador'un tek golüyse 37. dakikada penaltıdan Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'dan geldi. Yıldız futbolcu, elemelerde Bolviya ile oynadıkları ve 3-0 kazandıkları maçta da 2 gol kaydetmişti.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Venezuela, puanını 4'e yükselterek son sırada kaldı. Gruptaki 4. yenilgisini alan Ekvador ise 16 puanla 3. sırada yer aldı.