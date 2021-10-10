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İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalya ile Batshuayi'li Belçika kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya – Belçika maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 09:48
İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde 3.lük heyecanı yaşanıyor... UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalya – Belçika kozlarını paylaşacak.

İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İtalya - Belçika maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

İTALYA - BELÇİKA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Italya: Donnarumma; Calabria, Chiellini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Raspadori, Berardi

Belçika: Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Vanaken, Witsel, Carrasco; Lukebakio, Lukaku, Trossard

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