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Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya'yı yenerek finale yükselen İspanya'nın rakibi belli olacak. Lukaku'lu Belçika ile Mbappe, Pogba ve Kante'li Fransa karşı karşıya gelecek. Yarı final maçında kazanmak isteyen iki takım da finalde İspanya'nın rakibi olmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 21:08
Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Belçika ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Fransa maçı 7 Ekim Perşembe 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

BELÇİKA - FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Belçika: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku

Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Rabiot, Pogba, Tchouameni; Griezmann; Mbappe, Benzema

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