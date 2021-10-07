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Belçika-Fransa maçı CANLI | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya'yı yenerek finale yükselen İspanya'nın rakibi belli oluyor. Lukaku'lu De Bruyne'lü, Hazard'lı Belçika ile Mbappe, Pogba ve Benzema'lı Fransa, yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Belçika Fransa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 21:42
Belçika-Fransa maçı CANLI | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final maçında Belçika ile Fransa, Allianz Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Kazanan takım, 10 Ekim Pazar günü oynancak finalde İspanya'nın rakibi olacak.


BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Fransa maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

BELÇİKA - FRANSA MAÇI 11'LERİ

Belçika: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Lukaku

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Lucas Hernandez, Pavard, Rabiot, Pogba, Theo Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema

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