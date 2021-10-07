Belçika-Fransa maçı CANLI | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final maçında Belçika ile Fransa, Allianz Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Kazanan takım, 10 Ekim Pazar günü oynancak finalde İspanya'nın rakibi olacak.
BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Belçika - Fransa maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
BELÇİKA - FRANSA MAÇI 11'LERİ
Belçika: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Lukaku
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Lucas Hernandez, Pavard, Rabiot, Pogba, Theo Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema