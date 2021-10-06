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İtalya-İspanya maçı CANLI | UEFA Uluslar Ligi

Futbolda heyecan dev bir maçla devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya ile İspanya, San Siro Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. İtalya - İspanya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 21:41
İtalya-İspanya maçı CANLI | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Turnuvanın ilk yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya geliyor. San Siro Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 10 Ekim Pazar günkü şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak.


İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İspanya maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

İTALYA - İSPANYA MAÇI 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Bernardeschi

İspanya: Simon, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alonso, Busquets, Koke, Gavi, Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal

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