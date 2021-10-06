İtalya-İspanya maçı CANLI | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Turnuvanın ilk yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya geliyor. San Siro Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 10 Ekim Pazar günkü şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak.
İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - İspanya maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
İTALYA - İSPANYA MAÇI 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Bernardeschi
İspanya: Simon, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alonso, Busquets, Koke, Gavi, Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal