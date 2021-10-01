Rekorların adamı

Manchester United'ın yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde yeni bir rekora imza attığı Villarreal maçının hikayesini de değiştiren adam oldu. F Grubu ikinci maçında Villarreal'i ağırlayan Manchester United, ikinci yarının başında geriye düştüğü maçı 90+5'te Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı. Grupta ilk maçını kaybeden Manchester United, Villarreal karşısındaki geri dönüşle çok kritik bir galibiyete imza atarken 36 yaşındaki Ronaldo galibiyetin mimarı oldu.

CASILLAS'I GERİDE BIRAKTI

Jesse Lingard'ın asistinde golü bulan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok forma giyen futbolcusu (178 maç) rekorunu kırdığı maçta son sözü söyleyen isim oldu. Kaleci Iker Casillas'ı (177 maç) geride bırakan Ronaldo, golden sonra büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Manchester United, ilk maçtaki Young Boys yenilgisinin ardından 3 puana ulaştı. İngiltere deplasmanından puan almaya çok yaklaşan Villarreal ise, 1 puanda kaldı.

REKORLARI BİTMİYOR!

Cristiano, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan (178), en fazla gol atan (136), bir sezonda en fazla gol bulan (17), 3 finalde ağları sarsan ve turnuvayı 5 kez kazanan tek futbolcu.

TEKRAR TARİH YAZACAĞIM

Maç sonunda konuşan dünya yıldızı, Manchester'ı çok özlediği için geri döndüğünü söyledi. Ronaldo, "Bu kulübü çok özlediğim için geri döndüm. Burada tarih yazdım ve bunu tekrarlamak istiyorum" diye konuştu.

BENZİN ALAMADI!

Ronaldo, futbol tarihini sallarken, arabasına benzin bulamadı! İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ülkede patlayan akaryakıt krizinin mağdurlarından biri de Ronaldo oldu. Portekizli aracın şoförü ve korumaları, araca 7 saat boyunca tek benzin alamadı. Ronaldo'yu karşılamaya giden personel ekibi, benzin istasyonunda 7 saat bekledikten sonra bir damla benzin alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

90'DAN SONRA 12 GOL ATTI

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 90. dakika ve sonrasında 12 gol kaydetti. Bu sayı, Şampiyonlar Ligi tarihindeki diğer oyunculardan iki kat daha fazla