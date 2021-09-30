Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberi: İngiltere'de futbolcu Romaine Sawyers'a ırkçı saldırıya hapis cezası!

Son dakika spor haberi: İngiltere'de futbolcu Romaine Sawyers'a ırkçı saldırıya hapis cezası!

Son dakika spor haberi: Bonservisi İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da olan ve şu anda Stoke City'de kiralık forma giyen Romaine Sawyers'a sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunan bir taraftara, iki ay hapis cezası verildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 18:30
Son dakika spor haberi: İngiltere'de futbolcu Romaine Sawyers'a ırkçı saldırıya hapis cezası!

Birmingham Mahkemesi tarafından görülen davada, sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki hesabından Sawyers'a ırkçı içerikli mesaj atan İngiliz taraftar Simon Silwood'a iki ay hapis ve 500 sterlin para cezaları verildiği belirtildi.

Kararı veren bölge hakimi Briony Clarke, "Çevrimiçi ırkçı saldırılara yer yoktur. Benim görüşüme göre, bu eylem çok açık bir şekilde hapis cezası gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl İngiltere Premier Lig'de yer alan West Bromwich Albion'un Manchester City'ye 5-0 yenildiği maçın ardından Silwood, söz konusu mesajı futbolcuya atmıştı.

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