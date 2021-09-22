Manchester United West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. İki Premier Lig ekibi Carabao Cup'ta kozlarını paylaşacak. Özellikle yeni transferleriyle sezonun flaş takımlarından Manchester United, Old Trafford'da geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızı West Ham United'ı ağırlayacak.
MANCHESTER UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester United - West Ham United maçı bugün saat 21:45'te beIN Sports Max HD 1'de canlı yayınlanacak.
MANU - WEST HAM MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
Mücadelede İngiliz hakem Jonathan Moss düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Heaton; Dalot, Lindelof, Bailly, Telles; Matic, De Beek; Sancho, Lingard, Martial; Cavani.
West Ham United: Areola; Fredericks, Dawson, Zouma, Masuaku; Noble, Soucek; Yarmolenko, Vlasic, Benrahma; Antonio.