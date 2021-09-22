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Manchester United West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Manchester United, sahasında West Ham United ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar..

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:26 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:40
Manchester United West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. İki Premier Lig ekibi Carabao Cup'ta kozlarını paylaşacak. Özellikle yeni transferleriyle sezonun flaş takımlarından Manchester United, Old Trafford'da geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızı West Ham United'ı ağırlayacak.

MANCHESTER UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - West Ham United maçı bugün saat 21:45'te beIN Sports Max HD 1'de canlı yayınlanacak.

MANU - WEST HAM MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Mücadelede İngiliz hakem Jonathan Moss düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Heaton; Dalot, Lindelof, Bailly, Telles; Matic, De Beek; Sancho, Lingard, Martial; Cavani.

West Ham United: Areola; Fredericks, Dawson, Zouma, Masuaku; Noble, Soucek; Yarmolenko, Vlasic, Benrahma; Antonio.

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