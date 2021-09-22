Chelsea Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda (EFL) heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. İki Premier Lig ekibinin karşı karşıya geleceği maçta Chelsea, Stamford Brigde'de Aston Villa'yı konuk edecek. İşte heyecanla beklenen mücadele öncesinde öne çıkan detaylar...
CHELSEA - ASTON VILLA UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea - Aston Villa maçı bugün saat 21:45'te beIN Sports Max HD 2'de canlı yayınlanacak.
CHELSEA - ASTON VILLA MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
Mücadelede İngiliz hakem Graham David Scott düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Christensen; James, Saul, Kovacic, Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi; Werner.
Aston Villa: Steer; Konsa, Tuanzebe, Hause; Traore, Nakamba, Sanson, Young; Buendia, El Ghazi; Watkins.