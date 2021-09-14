Çoçuk gibi sevindi

İtalya Ligi'ne Jose Mourinho damgasını vurmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının takımı Roma, Sassuolo'ya karşı puan kaybetmeye yakındı. 90+2'de El Shaarawy mükemmel bir golle sarı-kırmızılı ekibi skorda 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Roma 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın önüne geçen Jose Mourinho'nun 50 metrelik deparı oldu. Kulübeden fırlayıp, tribünlerin önüne kadar giden Portekizli çalıştırıcı "Herkese '1000. maçım benim için önemli değil' demiştim ama yalan söyledim. Kaybetmekten çok korkuyordum, şanslıyım ki kazandık. Kendimi o an 58 yaşında değil de 12 yaşında bir çocuk gibi hissettim" ifadelerini kullandı.