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İtalya 5-0 Litvanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İtalya sahasında Litvanya'yı konuk etti. MAPEI Stadı'nda oynanan karşılaşma Gök Mavililerin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İtalya'ya galibiyeti getiren goller, Kean (2), Utkus (kk), Raspadori ve Di Lorenzo'dan geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 00:21
İtalya 5-0 Litvanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son Avrupa şampiyonu İtalya, C grubunun 6. maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan İtalya, 6. maçını da 5-0 kazandı. Mavilere galibiyeti getiren goller, 11 ve 29'da Moise Kean, 14'te Utkus (kendi kalesine), 24'te Raspadori ve 54'te Di Lorenzo'dan geldi.

Maçın ardından C grubundaki puan tablosu şu şekilde;

1- İtalya: 14 puan

2- İsviçre: 8 puan

3- Kuzey İrlanda: 5 puan

4- Bulgaristan: 5 puan

5- Litvanya: 0 puan

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