İtalya 5-0 Litvanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son Avrupa şampiyonu İtalya, C grubunun 6. maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan İtalya, 6. maçını da 5-0 kazandı. Mavilere galibiyeti getiren goller, 11 ve 29'da Moise Kean, 14'te Utkus (kendi kalesine), 24'te Raspadori ve 54'te Di Lorenzo'dan geldi.

Maçın ardından C grubundaki puan tablosu şu şekilde;

1- İtalya: 14 puan

2- İsviçre: 8 puan

3- Kuzey İrlanda: 5 puan

4- Bulgaristan: 5 puan

5- Litvanya: 0 puan