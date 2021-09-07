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Burkina Faso 1-1 Cezayir | MAÇ SONUCU-ÖZET - Sofiane Feghouli'nin golü yetmedi

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Burkina Faso ile Cezayir kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken, Cezayir'in golü Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli'den geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 00:10
Burkina Faso 1-1 Cezayir | MAÇ SONUCU-ÖZET - Sofiane Feghouli'nin golü yetmedi

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu mücadelesinde Cezayir, Burkina Faso'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Cezayir'in golünü 18. dakikada Galatasaraylı Sofiane Feghouli kaydederken, asist ise eski Fenerbahçeli oyuncu Islam Slimani'den geldi. Burkina Faso'nun golü ise 64. dakikada Abdoul Tapsoba'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanları paylaştı ve 2 maç sonucunda 4 puana ulaştı.

FEGHOULI İLK 11 BAŞLADI, GHEZZAL SÜRE ALAMADI

Karşılaşmaya Feghouli ilk 11'de başlarken 59. dakikada yerini Belkebla'ya bıraktı. Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ise süre alamadı.

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