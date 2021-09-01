Son dakika spor haberi: Rakibine tokat attı! Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hareket

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Portekiz, gruptaki 4. maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.
Estadio Do Algarve'de oynanan mücadelede Portekiz'in penaltı kazanması sonrası yaşanan olay maça damga vurdu.
Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, penaltı atışından önce topa vuran İrlandalı futbolcu John O'Shea'e tokat attı. Maçın hakemi Matej Jug, olay sonrası kartına başvurmazken iki oyuncu da uyarı aldı.
Topun başına geçen Ronaldo, 15. dakikada kullanılan penaltı atışından faydalanamadı.
İşte o anlar: