Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberi: Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo paylaşımı

Son dakika spor haberi: Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo paylaşımı

Serie A ekibi Atalanta'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından Juventus'tan takım arkadaşı olan ve Manchester United'a transfer olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 21:09
Son dakika spor haberi: Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo paylaşımı

Atalanta'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Juventus'ta bulunan milli futbolcu Merih Demiral, Twitter hesabından İtalyan devinden ayrılarak Manchester United'a transfer olan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Merih paylaşımında, "Seninle birlikte oynamak bir zevkti. Kariyer hikayenin bir parçası olmak, benim için her zaman özel olacak. Şampiyonlar Ligi gecelerinde görüşürüz." ifadelerini kullandı.

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