Aktüel haberler (21.08.2021)

ECE FİNALDE

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli çekiççimiz Ece Narttürk finale yükseldi. Narttürk'ün yarışacağı finaller bugün saat 16.10'da gerçekleştirilecek.

PERİLER'İN KURASI ÇEKİLDİ

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi gerçekleştirildi. Almanya'daki kurada Potanın Perileri, Slovenya, Polonya ve Arnavutluk ile eşleşti. Turnuva, İsrail ve Slovenya'da organize edilecek.

ŞAMPİYONLARIN HAFTASI

Basketbol Süper Ligi'nde 2021- 22 fikstürü kura çekimi ile belli oldu. İlk hafta, son şampiyon A.Efes, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Merkezefendi Bld.'yi ağırlayacak.

TÜRKOĞLU, ADAY OLACAK

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Süper Lig'in fikstür çekiminde geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Türkoğlu, ekim ayı içinde yapılması beklenen seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını söyledi.