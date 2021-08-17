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Son dakika spor haberi: Ozan Kabak için flaş transfer iddiası! Son talip Roma...

Son dakika spor haberi... Liverpool macerasının ardından kulübü Schalke 04'e dönen Ozan Kabak için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. 21 yaşındaki milli futbolcumuz için birçok Premier Lig ekibi yazılıp çizilirken, bu kez İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Ozan Kabak'ın talipleri arasında Roma da katıldı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 20:43
Son dakika spor haberi: Ozan Kabak için flaş transfer iddiası! Son talip Roma...

Galatasaray'ın altyapısından yetişerek İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Liverpool'a kadar uzanan bir başarı öyküsü yazmayı başaran 21 yaşındaki milli futbolcumu Ozan Kabak için transfer iddiaları son bulmuyor.

Liverpool'da kiralık olarak forma giymesinin ardından Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e dönen Kabak için Leichester City, Sevilla, Crystal Palace iddiaları ortaya atılırken, bir söylenti de İtalyan medyasından geldi.

İtalya'nın önde gelen kaynakklarından Tuttumercato'nun haberine göre; 21 yaşındaki başarılı futbolcu için son talip, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Roma...

Haberde Chris Smalling'in sakatlığının ardından böyle bir karar alındığı belirtilirken, savunmada Juan Jesus'un beklentileri karşılaşayamadığının da altı çizildi. Ancak bu transferin gerçekleşebilmesi için başkent ekibinin 34 yaşındaki Arjantinli savunmacı Federico Fazio'nun da satılması gerekliliği vurgulandı.

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