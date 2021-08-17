Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Almanya Süper Kupası

Borussia Dortmund ile Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı 17 Ağustos Salı günü 21:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Passlack, Witsel, Akanji, Schulz; Bellingham, Dahoud, Reyna; Malen, Haaland, Reus

Bayern Münih: Neuer; Sarr, Upamecano, Sule, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski