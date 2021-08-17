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Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Almanya Süper Kupası

Borussia Dortmund ile Bayern Münih Signal Iduna Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:13
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Almanya Süper Kupası

Borussia Dortmund ile Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı 17 Ağustos Salı günü 21:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Passlack, Witsel, Akanji, Schulz; Bellingham, Dahoud, Reyna; Malen, Haaland, Reus

Bayern Münih: Neuer; Sarr, Upamecano, Sule, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski

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