Chelsea Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nin son kazananı Villarreal ile UEFA Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Villarreal maçı 11 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen dijital platformunda yayınlanacak.

EN ÇOK MILAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

İspanya ekipleri son 12 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019'da ise İngiltere temsilcisi Liverpool UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu.

İspanyollar bu yıla kadar 28 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanya ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool 4'er, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla ve Zenit de birer kez sahip oldu.

1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

UEFA SÜPER KUPA MAÇLARI

UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:

Yıl Maç Sonuç

1973 Ajax-Milan 0-1, 6-0

1975 Dinamo Kiev-Bayern Münih 1-0, 2-0

1976 Anderlecht-Bayern Münih 1-2, 4-1

1977 Liverpool-Hamburg 1-1, 6-0

1978 Anderlecht-Liverpool 3-1, 1-2

1979 Nottingham Forest-Barcelona 1-0, 1-1

1980 Valencia-Nottingham Forest 1-2, 1-0

1982 Aston Villa-Barcelona 0-1, 3-0 (uzatma)

1983 Aberdeen-Hamburg 0-0, 2-0

1984 Juventus-Liverpool 2-0

1986 Steaua Bükreş-Dinamo Kiev 1-0

1987 Porto-Ajax 1-0, 1-0

1988 Mechelen-PSV 3-0, 0-1

1989 Milan-Barcelona 1-1, 1-0

1990 Milan-Sampdoria 1-1, 2-0

1991 Manchester United-Kızılyıldız 1-0

1992 Barcelona-Werder Bremen 1-1, 2-1

1993 Parma-Milan 0-1, 2-0 (uzatma)

1994 Milan-Arsenal 0-0, 2-0

1995 Ajax-Real Zaragoza 1-1, 4-0

1996 Juventus-Paris Saint Germain 6-1, 3-1

1997 Barcelona-Borussia Dortmund 2-0, 1-1

1998 Chelsea-Real Madrid 1-0

1999 Lazio-Manchester United 1-0

2000 Galatasaray-Real Madrid 2-1 (uzatma)

2001 Liverpool-Bayern Münih 3-2

2002 Real Madrid-Feyenoord 3-1

2003 Milan-Porto 1-0

2004 Valencia-Porto 2-1

2005 Liverpool-CSKA Moskova 3-1 (uzatma)

2006 Sevilla-Barcelona 3-0

2007 Milan-Sevilla 3-1

2008 Zenit-Manchester United 2-1

2009 Barcelona-Shakhtar Donetsk 1-0 (uzatma)

2010 Atletico Madrid-Inter 2-0

2011 Barcelona-Porto 2-0

2012 Atletico Madrid-Chelsea 4-1

2013 Bayern Münih-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla)

2014 Real Madrid-Sevilla 2-0

2015 Barcelona-Sevilla 5-4 (uzatma)

2016 Real Madrid-Sevilla 3-2 (uzatma)

2017 Real Madrid-Manchester United 2-1

2018 Atletico Madrid-Real Madrid 4-2 (uzatma)

2019 Liverpool-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla)

2020 Bayern Münih-Sevilla 2-1 (uzatma)