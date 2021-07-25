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Son dakika spor haberi: Max Kruse'den Tokyo 2020'de evlenme teklifi

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 23:38 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:04
Son dakika spor haberi: Max Kruse'den Tokyo 2020'de evlenme teklifi

Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından canlı yayına çıkan 33 yaşındaki eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, "Kız arkadaşıma bir mesajım var." diyerek üstündeki formayı çıkarttı.

Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardin'in söz konusu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Union Berlinli Kruse, 23 maçta 7 gol atmıştı.

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