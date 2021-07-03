İtalya Belçika’yı affetmedi

AVRUPA Futbol Şampiyonası'nda İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşılaştı. 31. dakikada İtalya golü buldu. Nicolo Barella, ceza sahasında rakiplerinden kurtularak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Hayli etkili bir oyun ortaya koyan İtalyanlar, 44. dakikada farkı ikiye çıkardı.

ÇİZME'NİN yıldız isimlerinden Lorenzo Insigne, ceza sahası dışından attığı golle durumu 2-0 yaptı. 45. dakikada Belçika, Giovanni Di Lorenzo'nun Jeremy Doku'ya ceza alanında yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Belçika'da Lukaku, 45+2. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi. Maçı 2-1 kazanan İtalya, İspanya'nın rakibi oldu.