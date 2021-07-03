Boğa yarıladı

EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi. Rusya'daki Gazprom Arena'da oynanan ve 120 dakikası 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılarda 3-1 kazanan İspanya yarı finale yükseldi. Mücadeleye hızlı başlayan İspanya, henüz 8. dakikada öne geçti. Jordi Alba, sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. İsviçreli futbolcu Denis Zakaria'ya çarparak kaleciyi yanıltan top ağlara gitti: 0-1. İsviçre bu gole 68'de yanıt verdi. Savunmanın hatasını değerlendiren İsviçre, eşitliği yakaladı. Xherdan Shaqiri, Remo Freuler'in pasında topu filelere göndererek durumu 1-1'e getirdi.

İSVİÇRE, 77. dakikada Freuler'in doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının ardından 30 dakikalık uzatmalarla birlikte yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynamasına rağmen, kalecisi Sommer'in başarılı performansıyla gole izin vermedi. Penaltılarda İspanya'da Busquets ve Rodri, İsviçre'de ise Schar, Vargas ve Akanji başarılı olamadı. İsviçre'de sadece Gavranovic penaltı atışını gole çevirdi. Olmo, Moreno ve Oyarzabal'ın penaltı atışlarını ağlara yolladığı İspanyollar, İsviçre'ye karşı atışlarda 3-1'lik üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu.