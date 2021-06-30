Şampiyon kıyım

KUPADA grup aşaması geçildikten sonra iki büyük sürpriz geldi. Turnuvanın en güçlü iki kadrosuna sahip takımı olarak gösterilen Portekiz ve Fransa kupaya son 16 turu aşamasında veda etti. Portekiz, Belçika'ya 1-0 kaybettikten sonra Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, EURO 2020'ye "Elveda" derken daha büyük sürprizi İsviçre yaptı. Dünya devi Fransa'yı eleyerek evine yolladı. Portekiz'den sonra Horozlar da tarihi bir şok yaşadı.

TURNUVANIN favorilerinden Fransa'nın erken vedası ülke basınında tepkiyle karşılandı. L'Equipe, Fransa'nın son 10 dakikaya 3-1 önde girmesine rağmen İsviçre'ye yakalanıp penaltılarla elenmesini "Sahadan silindik" başlığıyla gördü. La Provence "Fransa'nın batışı" başlığını kullandı. Le Figaro çılgın bir maç sonrası kupaya veda ettiklerini yazdı. RMC ve Le Monde da 1 numaralı favori Fransa'nın elenmesi için "Büyük hayal kırıklığı" ifadelerine yer verdi.