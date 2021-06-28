Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | Gs haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
KAAN AYHAN
Galatasaray, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızlarından Kaan Ayhan ile ilgileniyordu. Milli futbolcunun transferinin imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi.
ERCAN KARA
Genç bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Rapid Wien forması giyen Ercan Kara'yı gündemine aldı. Milliyet'in haberine göre; Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Galatasaray dışında Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu iddia ediliyor.