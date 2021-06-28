Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | Gs haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yeni dönem başlıyor. Mustafa Cengiz'in başlanlık dönemi sona erdi ve Burak Elmas başkan seçildi. Fatih Terim'in takımın başına yeniden geçmesiyle transfer harekatı da start aldı. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Elmas ve ekibinin gündeminde Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:56
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | GS haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | GS haberleri

KAAN AYHAN

Galatasaray, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızlarından Kaan Ayhan ile ilgileniyordu. Milli futbolcunun transferinin imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | GS haberleri

ERCAN KARA

Genç bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Rapid Wien forması giyen Ercan Kara'yı gündemine aldı. Milliyet'in haberine göre; Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Galatasaray dışında Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu iddia ediliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim, Rui Costa ile sık sık görüşüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | GS haberleri

ALIOU DIENG

Galatasaray gelecek sezon rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor. Aliou Dieng, sarı kırmızılı ekibin gündemine geldi. Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng için satın alma opsiyonlı kiralama teklifi yapılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | GS haberleri

RIECHEDLY BAZOER

Riechedly Bazoer, Luyindama'nın satılması halinde Galatasaray'ın stopere düşündüğü isimlerden birisi. Menajerler tarafından önerilen Bazoer için sarı kırmızılı ekip beklemeye geçti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | GS haberleri

GASTON RAMIREZ

Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetim, Galatasaray, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Gaston Ramirez'i gündemine aldı. Fatih Terim'in çok istediği oyuncu için harekete geçecek olan yönetim, Sampdoria ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | GS haberleri

PAULINHO

Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Galatasaray, Brezilyalı yıldızın transferi için Atletico Madrid gibi devlerle yarışıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | GS haberleri

VEDAT MURIQI

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, Lazio'da beklenen performası sergileyemedi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için devrede. Lazio'nun Muriqi için vereceği kararın arından harekete geçilecek.

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