Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | Gs haberleri

GASTON RAMIREZ

Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetim, Galatasaray, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Gaston Ramirez'i gündemine aldı. Fatih Terim'in çok istediği oyuncu için harekete geçecek olan yönetim, Sampdoria ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirecek.