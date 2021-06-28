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Hırvatistan - İspanya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hırvatistan ile İspanya son 16 turunda karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:06
Hırvatistan - İspanya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - İspanya maçı 28 Haziran Pazartesi saat 19:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Brozovic, Kovacic; Perisic, Modric, Rebic; Petkovic

İspanya: Simon; Llorente, Laporte, Torres, Azpilicueta; Pedri, Rodri, Koke; Moreno, Morata, Sarabia

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