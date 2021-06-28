Haberler Avrupa’dan Futbol Fransa - İsviçre maçında ilk 11'ler belli oldu! Fransa-İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

Fransa - İsviçre maçında ilk 11'ler belli oldu! Fransa-İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fransa ile İsviçre son 16 turunda karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fransa - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 21:56
Fransa - İsviçre maçında ilk 11'ler belli oldu! Fransa-İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fransa - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA - İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

FRANSA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fransa - İsviçre maçı 28 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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