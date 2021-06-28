Fransa - İsviçre maçında ilk 11'ler belli oldu! Fransa-İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fransa - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA - İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

FRANSA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa - İsviçre maçı 28 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.