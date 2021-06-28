Fransa - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fransa - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa - İsviçre maçı 28 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

FRANSA - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappe, Benzema

İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic