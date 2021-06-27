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Hollanda - Çekya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hollanda ile Çekya son 16 turunda karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hollanda - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 10:29 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 10:36
Hollanda - Çekya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Hollanda ile Çekya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Çekya maçı 27 Haziran Pazar günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hollanda: Stekelenburg; De Vrij, Blind, De Ligt; Dumfries, De Jong, De Roon, Van Aanholt; Wijnaldum; Depay, Weghorst

Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Mateju; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick

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