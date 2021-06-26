Haberler Avrupa’dan Futbol İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalya ile Avusturya son 16 turunda karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, İtalya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:14
İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. İtalya ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Avusturya maçı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Wembley Stadı'nda oynanacak müsabakayı Anthony Taylor yönetecek.

İTALYA - AVUSTURYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Avusturya: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic

SON DAKİKA