Haberler Avrupa’dan Futbol Galler - Danimarka EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

Galler - Danimarka EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galler ile Danimarka son 16 turunda karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galler - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:03
Galler - Danimarka EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. A ve B grubunu 2. tamamlayan Galler ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galler - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALLER - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - Danimarka maçı 26 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Karşılaşmada Daniel Siebert düdük çalacak.

GALLER - DANİMARKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore

Danimarka: Schmeichel, Mæhle, Vestergaard, Kjær, Christensen, Wass, Højbjerg, Delaney, Poulsen, Damsgaard, Braithwaite

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