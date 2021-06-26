Galler - Danimarka EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 son 16 turu

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. A ve B grubunu 2. tamamlayan Galler ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galler - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALLER - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - Danimarka maçı 26 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Karşılaşmada Daniel Siebert düdük çalacak.

GALLER - DANİMARKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore

Danimarka: Schmeichel, Mæhle, Vestergaard, Kjær, Christensen, Wass, Højbjerg, Delaney, Poulsen, Damsgaard, Braithwaite