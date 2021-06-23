Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz - Fransa maçı 23 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes, Jota, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo

Fransa: LLoris - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kante, Pogba, Tolisso, Griezmann, Mbappe, Benzema